15 июля 2023, 11:28
Охотника осудили за добытого слишком взрослого кабана
Нарушителю временно запретили охотиться и взыскали материальный ущерб
С охотника взыскали причиненный природе ущерб, сообщили в прокуратуре Карелии.
Осенью прошлого года охотник добыл взрослую особо кабана в Пряжинском районе, хотя у него было разрешение на добычу кабана возрастом до года.
За нарушение его привлекли к административной ответственности и запретили охотиться в течение года. Также природоохранный прокурор обратился в суд с заявлением о взыскании ущерба с нарушителя.
Поскольку охотник успел частично возместить ущерб, суд взыскал с него 80 тысяч рублей в бюджет Пряжинского района. // фото freepik.com