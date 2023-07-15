Охотника осудили за добытого слишком взрослого кабана

С охотника взыскали причиненный природе ущерб, сообщили в прокуратуре Карелии.

Осенью прошлого года охотник добыл взрослую особо кабана в Пряжинском районе, хотя у него было разрешение на добычу кабана возрастом до года.

За нарушение его привлекли к административной ответственности и запретили охотиться в течение года. Также природоохранный прокурор обратился в суд с заявлением о взыскании ущерба с нарушителя.

Поскольку охотник успел частично возместить ущерб, суд взыскал с него 80 тысяч рублей в бюджет Пряжинского района. // фото freepik.com