Болельщика из Карелии задержали на матче Суперкубка России в Казани

Матч Суперкубка России «Зенит» - ЦСКА проходил в Казани в минувшую субботу, 15 июля. Без нарушений не обошлось.

Двое болельщиков из Петербурга были задержаны за мелкое хулиганство, болельщик сине-бело-голубых из Карелии задержан за попытку проникнуть на территорию стадиона без билета. Фаната армейцев задержали за демонстрацию нацистской символики, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Встреча завершилась победой «Зенита» по серии пенальти со счетом 5:4. // фото freepik.com