К 2030 году петрозаводчане будут делегировать 90% рутины ИИ-агентам

Сейчас люди используют ИИ в качестве продвинутого поисковика для более глубокого анализа перед принятием решений. К 2030 году ИИ-агенты заблаговременно научатся определять нужды пользователей и предлагать комплексные рекомендации. Они будут анализировать истории покупок на маркетплейсах, запросы в браузерах и других источниках.

У жителей Карелии появится возможность делегировать процесс покупок цифровым помощникам. Вместо того чтобы самостоятельно сравнивать предложения и вводить платежные данные, пользователи будут определять рамки — бюджет, предпочтения и ограничения. ИИ-агенты автономно оформят заказы, найдут лучшие варианты, отследят скидки, применят промокоды и обойдут небезопасные сайты.

Еще ИИ-агенты будут выполнять логистические задачи: выбирать способ и время доставки удобные для пользователя, отслеживать заказ в реальном времени и связываться со службами. Кроме того, цифровой помощник после покупки будет следить за сроками гарантии и напомнит о необходимости замены товара спустя время.

Исследование провела команда Research & Insights Центра стратегии цифровых продуктов МТС. Методология включала кабинетный анализ данных о инвестициях венчурных фондов, бигтехов и государственном финансировании и серию экспертных интервью с ведущими российскими и международными специалистами.