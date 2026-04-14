Известный российский актер оказался в СИЗО

Российский актер театра и кино Владимир Аблогин оказался в СИЗО. Он проходит обвиняемым в деле о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 40-летний артист обвиняется в том, что во время общения в мессенджере под видом священнослужителя он пытался выманить у потерпевшего 6 миллионов рублей якобы для оказания благотворительной помощи детям. Защита Аблогина настаивает на том, что актер не знал, что совершает преступление. Он якобы выполнял просьбу давнего знакомого и думал, что помогает театру с финансированием.

Наибольшую популярность Владимир Аблогин приобрел благодаря главной роли в фильме «Лермонтов» режиссера Максима Беспалого.

