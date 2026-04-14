14 апреля 2026, 07:52
Женщина погибла при атаке БПЛА в Липецкой области
Беспилотники атаковали город Елец в ночь на 14 апреля
В ночь на 14 апреля город Елец в Липецкой области подвергся атаке беспилотников. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.
По словам чиновника, в результате нападения погибла женщина, пострадали пять человек, четверо из них госпитализированы. Упавшие фрагменты БПЛА повредили остекление в нескольких домах. Одно здание загорелось, людей эвакуировали.
Ранее сообщалось о том, что житель Карелии погиб в ходе контртеррористической операции в Белгородской области.