Женщина погибла при атаке БПЛА в Липецкой области

В ночь на 14 апреля город Елец в Липецкой области подвергся атаке беспилотников. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

По словам чиновника, в результате нападения погибла женщина, пострадали пять человек, четверо из них госпитализированы. Упавшие фрагменты БПЛА повредили остекление в нескольких домах. Одно здание загорелось, людей эвакуировали.

Ранее сообщалось о том, что житель Карелии погиб в ходе контртеррористической операции в Белгородской области.