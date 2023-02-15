Известный и талантливый врач скончался в Карелии

Скончался рентгенолог, Заслуженный врач Карелии, основатель региональной рентгенохирургической службы Владимир Борисович Михеев. О печальном событии сообщили 14 февраля в группе Республиканской больницы имени В. А. Баранова ВКонтакте.

- Это был один из тех выдающихся людей, без которых невозможно представить развитие и совершенствование медицины. Уникальный организатор-практик, он был настоящим талисманом больницы,

- написали коллеги.

Владимир Михеев проработал в больнице 45 лет и прошел путь от санитара операционного блока до основоположника и руководителя самой современной и высокотехнологичной специальности - эндоваскулярного лечения сердца и сосудов.

- Его клинические вердикты были безупречно выверены, точны и емки. И именно такую школу он создавал вокруг себя,

- сказано в некрологе.

Именно благодаря Владимиру Михееву в арсенале медицины Карелии появилось множество новых возможностей. Он скончался, всего несколько месяцев не дожив до своего 70-летия.

Прощание состоится 17 февраля с 12.00 до 13.00 в траурном зале № 1 на улице Вольная, 4. // фото: Республиканская больница им. В. А. Баранова/ВКонтакте