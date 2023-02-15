Полицейские вместе с детьми дарили водителям шарики и валентинки

На севере Карелии прошла акция «Валентинка для водителей». В Муезерском сотрудники ГИБДД вместе со школьниками напоминали автомобилистам о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности и об ответственности.

Всем участникам движения желали хорошей поездки, вручали тематические шарики и валентинки. // фото пресс-центр МВД по РК