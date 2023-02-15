15 февраля 2023, 10:53
Общество

Полицейские вместе с детьми дарили водителям шарики и валентинки

О необходимости соблюдения ПДД напомнили участники акции «Валентинка для водителей»

На севере Карелии прошла акция «Валентинка для водителей». В Муезерском сотрудники ГИБДД вместе со школьниками напоминали автомобилистам о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности и об ответственности.

Всем участникам движения желали хорошей поездки, вручали тематические шарики и валентинки. // фото пресс-центр МВД по РК

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Метки: 
новости Карелии
Муезерский
ГИБДД
дети
валентинка