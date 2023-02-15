15 февраля 2023, 10:53
Полицейские вместе с детьми дарили водителям шарики и валентинки
О необходимости соблюдения ПДД напомнили участники акции «Валентинка для водителей»
На севере Карелии прошла акция «Валентинка для водителей». В Муезерском сотрудники ГИБДД вместе со школьниками напоминали автомобилистам о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности и об ответственности.
Всем участникам движения желали хорошей поездки, вручали тематические шарики и валентинки. // фото пресс-центр МВД по РК