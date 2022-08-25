Известный биолог не советует сразу прививаться от ковида и гриппа

Вакцинацию от гриппа и коронавируса не надо делать в один и тот же день. Об этом в интервью RT заявил Константин Северинов, известный ученый, доктор биологических наук.

- Если разносить такие прививки на пару недель, то никаких проблем не возникнет... Делать разные прививки в один день действительно не стоит,

- сказал он.

По словам ученого, вторую прививку надо делать после того, как прошли симптомы от первой. Тогда «перекрестного эффекта» не возникнет.

Северинов также предположил, что волны заболеваемости COVID-19 и гриппом могут совпасть в этом году. В этом случае возможно одновременное заражение обоими инфекциями.

Напомним, в Карелию новая вола коронавируса уже пришла, заболеваемость резко растет. // Фото: pxhere.com