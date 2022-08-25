25 августа 2022, 16:21
Путин увеличил штатную численность армии до 2 млн человек
Военнослужащих в России станет больше со следующего года
Штатная численность Вооруженных сил России увеличится. Указ об этом подписал Владимир Путин, документ опубликовали на портале правовой информации.
В силу он вступит с 1 января следующего года. Прошлый указ президент издал в 2017 году. В соответствии с ним штатная численность Вооруженных сил РФ составляла 1 902 758 человек, включая 1 013 628 военнослужащих.
- Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих, - сказано в новом указе. // Фото: пресс-служба президента России