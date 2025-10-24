«Изумрудный» юбилей отметили супруги из Петрозаводска

«Изумрудный» юбилей отметили супруги Николай и Нэлли Ушаковы из Петрозаводска. 23 октября 2025 года во Дворце торжественных церемоний города в их честь вновь прозвучал марш Мендельсона. Об этом рассказали в республиканском ЗАГСе.

Будущие супруги познакомились весной 1970 года во время учебы на медфаке местного университета. С тех пор оба стали заслуженными врачами: Николай Дмитриевич – России, а Нэлли Иосифовна – Карелии.

Николай Ушаков – хирург, делает сложнейшие операции. Он один из первых в России освоил и внедрил эндоскопию и эндовидеохирургию. Его супруга работает рентгенологом в Детской городской больнице.

Юбиляры вырастили двух детей. Их дочь продолжила семейную династию, стала врачом.

