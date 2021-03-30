Из-за закрытия автовокзала изменилось время работы справочного бюро

«Карелавтотранс» изменил время работы справочной службы, сообщает паблик «Автовокзал Петрозаводск».

Обращаем Ваше внимание, что в связи с закрытием автовокзала на реконструкцию, изменилось время перерывов в справочном бюро,

говорится в сообщении.

Справочное бюро работает с 5.30 до 21:00. Перерывы 8:30-9:00, 12:30-13:00, 16:30-17:00, 20:00-20:30. Телефон 8 (8142) 76-10-44.

Также задать свои вопросы можно в разделе "обратная связь" на официальном сайте автовокзала.

Фото с сайта s1.fotobus.msk.ru