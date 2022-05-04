Из-за убитого больного медведя в районе Карелии объявили карантин

Медведь, которого охотники убили в Медвежьегорском районе, оказался заражен трихинеллезом. Поэтому на всей территории Повенецкого охотничьего хозяйства ввели карантин, сообщили в Минсельхозе РК.

Это значит, что охоту на восприимчивых к возбудителю животных запретят. Это не только медведи, но и барсуки, кабаны.

Из домашних животных болеют свиньи, кошки, собаки. Поэтому на территории района будут следить за отсутствием домашних животных без хозяев.

Трихинеллез в том числе передается и человеку, причем копчение и жарение мяса не защищает от него. В результате болезни можно потерять трудоспособность и даже умереть. // Фото: JoaquinAranoa/ pixabay.com