04 мая 2022, 15:47
Из-за убитого больного медведя в районе Карелии объявили карантин
Минсельхоз РК сообщил об ограничениях в Медвежьегорском районе
Медведь, которого охотники убили в Медвежьегорском районе, оказался заражен трихинеллезом. Поэтому на всей территории Повенецкого охотничьего хозяйства ввели карантин, сообщили в Минсельхозе РК.
Это значит, что охоту на восприимчивых к возбудителю животных запретят. Это не только медведи, но и барсуки, кабаны.
Из домашних животных болеют свиньи, кошки, собаки. Поэтому на территории района будут следить за отсутствием домашних животных без хозяев.
Трихинеллез в том числе передается и человеку, причем копчение и жарение мяса не защищает от него. В результате болезни можно потерять трудоспособность и даже умереть. // Фото: JoaquinAranoa/ pixabay.com