Из-за своих ограничений Финляндия может терять 2 миллиарда евро в год

В начале осени Финляндия ограничила въезд в страну россиянам с туристическими и транзитными визами. Потери туристического сектора страны в связи с закрытием границы с Россией могут составить более 2 млрд евро в год, передает РИА Новости мнение торгпреда РФ в Финляндии Антона Логинова.

Торговый представитель отметил, что негативное влияние таких санкционных мер в настоящее время признают даже политики, которые еще летом выступали против сохранения добрососедских отношений с Россией. Такая позиция отрицательно сказывается на приграничных регионах – Юго-Восточной, Восточной и Северной частей Финляндии. Это уже признанный факт.

Пример тому – объявление о банкротстве аутлет-деревни Zsar вблизи пограничного пункта пропуска Ваалимаа, рассказал торгпред, связав это с ограничением турпотока из РФ. Тем не менее, президент страны Саули Ниинисте заявил, что запрет на выдачу туристических виз российским гражданам не имеет временных рамок. // Фото: pxhere.