Из-за неуступчивости водителя иномарки на «Коле» произошла авария

Авария с участием двух иномарок произошла на автодороге «Кола» в субботу, 11 сентября. В Госавтоинспекции Карелии сообщили, что в ДТП есть пострадавшая.

Инцидент случился в 13:10 на 632-м километре трассы «Вологда – Медвежьегорск», то есть Р-21 «Кола».

Женщина-водитель на Skoda Fabia ехала по полосе разгона и перестраивалась на соседнюю. При совершении маневра 37-летняя автомобилистка не уступила дорогу Nissan Almera.

Машины столкнулись, пострадала 25-летняя пассажирка Nissan Almera. Ей оказали медицинскую помощь. // Фото: источник