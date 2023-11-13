Из-за наезда фургона на BMW пострадала 26-летняя девушка

Около дома № 31 на улице Шотмана в Петрозаводске днем 10 ноября произошло ДТП. Травмы получила 26-летняя автоледи, рассказали в Госавтоинспекции.

Напомним, ранее мы публиковали видео этой аварии, теперь стали известны подробности.

За рулем ГАЗ был 39-летний водитель. Легковушка притормозила перед «зеброй», фургон врезался в нее.

Травмы получила 26-летняя водитель BMW, ей назначили амбулаторное лечение. Правоохранители ведут проверку. // фото: ГИБДД Петрозаводска