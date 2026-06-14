Из Карелии знаменитые путешественники ушли в поход по канонам 10 века

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 15 июня в 2006 году

фото стопкадр

В Петрозаводске ровно 20 лет назад дали старт международному историческому проекту «Великий Волжский путь: Из варяг в персы». В рамках этого проекта знаменитые российские путешественники братья Синельники отправились в длительное плавание на деревянной ладье, построенной в Петрозаводске (мы рассказывали недавно подробно о ее спуске на воду). Идея была в том, чтобы на «Русиче» дойти до Ирана.

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Синельники до этого покорили семь вершин мира, а по морю ходили вокруг Европы, Земной шар объехали на мотоциклах. В общей сложности за плечами у братьев было 12 сложнейших экспедиций. И вот теперь решили покорить Великий Волжский шелковый путь, который связал Азию и Европу. В плавание они отправились на реконструированной ладье 10 века. Специально для этой экспедиции ее построили у нас из отборной карельской сосны.

По словам путешественников: если по рекам на таком судне ходить одно удовольствие, то на большой воде могут возникнуть сложности.

«Учитывая, что у нас ладья 10-11 века, и мы будем вести достаточно тяжелыми веслами – 30 килограммов каждое весло, и под одним прямым парусом, а под таким парусом не ходят острыми курсами, а только полными, поэтому, конечно, будет сложно»,

- заверил Сергей Синельник.

Всего команде из 16 человек предстояло пройти по воде более 5 тысяч километров. Самый юный член экипажа Тарас Веклюк, которому на вид было не больше десяти лет, мечтал повторить подвиг древних славян больше года: «Я очень рад этому. Первый раз такой поход совершается… И я в первый раз на ладье, вообще. Очень радостно».

Конечно, Тарас был под присмотром отца. Геннадия Веклюка на судно взяли оружейником. Под старину на судне, да и в целом в походе – было стилизовано буквально все – от кухонной утвари до оружия. Мечи, топоры и копья Геннадий ковал лично. Дух старины там хранило не только оружие. Вся одежда команды была сшита вручную по канонам 10 века. Путешественника обещали носить ее на протяжении всего плавания – таковы были условия экспедиции.

«В комплект в основном входят льняные рубашки, шерстяные штаны и рубахи простого покроя, кожаные рубахи и обувь, соответственно – кожаные «тапочки», все это удобно»,

- перечислил историк-реконструктор Олег Калеткин.

Строгости подстерегали даже в еде. На протяжении экспедиции команда обещала не есть продукты питания, которых не знали наши предки в 10 веке. Это касалось, к примеру, картошки и помидоров. Для полной достоверности на середине пути к ладье в качестве боевого экскорта должна была присоединиться конница, которая сопроводит героев вдоль береговой линии. А завершить экспедицию планировали в октябре 2006 года.

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Тридцать шестые соревнования «зарничников» всего Северо-Запада проходили в городе Луга (Ленобласть). Карелию на них представили три команды – из Питкярантского и Беломорского районов, а также из кадетского класса школы №5 Петрозаводска. И тогда впервые наши кадеты вернулись с соревнований с победой! До этого в течение пяти лет они участвовали в турнире, начинали с 14-го места, и постепенно с каждым годом улучшали результат.

За полгода до этого кадеты приняли присягу на верность Родине. Десятиклассники 5-й школы Петрозаводска были приглашены в Дворянское собрание. Они говорили, что такого волнения испытывать им еще не доводилось. Важное событие в жизни 15-летних юношей и девушек, которые выбрали для себя непростой путь. Часы тренировок, изнурительные походы, отсутствия элементарного комфорта и выходных. Наставник и куратор кадетов Алексей Дмитренок уже не мог подсчитать, сколько сил и времени вложил в этих ребят: «Целый год работы в школе, после школы, в выходные, в каникулы… За плечами у этих ребят несколько походов категорийных, огромное количество различных лагерей, в которых они сами участвовали или для кого-то проводили».

В результате наши ребята добились победы на соревнованиях, куда съехались самые сильные команды Северо-Запада страны. Они проходили на военно-спортивной базе Железнодорожного института, там были созданы все условия для такого рода состязаний. Несмотря на дождь и холод в палатках, ребята вспоминали о тех днях с теплотой.

«Мы быстро подружились с другими командами, - вспоминал Кирилл Юппиев из кадетского класса школы №5. – Противники помогали, желали удачи друг другу».

«Когда начали соревноваться, вошли в этот кураж, то был такой интерес – до победы дойти все время хотелось», - подхватила одноклассница Катя Пелех. И до победы они дошли!

В Школе безопасности – первое место. В Зарнице – третье. Еще несколько призов в командных и личных зачетах. Понятно, что такие поездки требовали определенных финансовых затрат – но ребята и их родители не платили ни копейки. Все заботы взяли на себя Главное управление республиканского МЧС и администрация Петрозаводска, то есть бюджет города.

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Таким было 15 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности