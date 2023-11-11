11 ноября 2023, 16:15
Ивы и липы высадили в Петрозаводске
Новые деревья появились в центре города и в Зарецком парке
Напротив ПетрГУ в Петрозаводске высадили липы. На газоне по проспекту Ленина в Петрозаводске высадили пять крупномерных деревьев, рассказали в мэрии.
На газоне ранее не высаживали кусты или деревья поскольку поблизости реконструировали здание бывшей детской поликлиники.
На этой неделе также высадили ивы в Зарецком парке. Рядом с Вечным огнем подняли упавшую ель. // фото пресс-службы администрации города