Итоги состязаний по лыжным гонкам подвели в Петрозаводске

В воскресенье, 26 декабря, в спортивном комплексе «Курган» прошли индивидуальные гонки классическим стилем. Они состоялись в рамках сразу трех соревнований, сообщили в Минспорта Карелии.

Это Кубок республики, I этап IX зимней Спартакиады учащихся РФ и соревнования, посвященные памяти Заслуженного тренера России Петра Федоровича Богданова.

Хотя был сильный мороз, лыжники успешно преодолели дистанции от трех до 15 километров.

Первыми финишную черту в разных возрастных группах пересекли: Надежда Новикова, Климентий Агалаков, Дарья Бортник, Егор Каразанов, Анна Корякова и Федор Чепик. // Фото: источник