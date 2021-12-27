27 декабря 2021, 08:42
Итоги состязаний по лыжным гонкам подвели в Петрозаводске
В воскресенье в карельской столице завершились республиканские лыжные соревнования
В воскресенье, 26 декабря, в спортивном комплексе «Курган» прошли индивидуальные гонки классическим стилем. Они состоялись в рамках сразу трех соревнований, сообщили в Минспорта Карелии.
Это Кубок республики, I этап IX зимней Спартакиады учащихся РФ и соревнования, посвященные памяти Заслуженного тренера России Петра Федоровича Богданова.
Хотя был сильный мороз, лыжники успешно преодолели дистанции от трех до 15 километров.
Первыми финишную черту в разных возрастных группах пересекли: Надежда Новикова, Климентий Агалаков, Дарья Бортник, Егор Каразанов, Анна Корякова и Федор Чепик. // Фото: источник