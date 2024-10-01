IT колледж "Академия ТОП" приглашает в каждую пятницу на пробный урок

Ребенок закончил 9 класс или заканчивает в следующем году и не хочет продолжать учебу в школе?
Теперь у него есть возможность учиться в современном колледже, получить престижную профессию, работать в топовых IT-компаниях и зарабатывать еще до совершеннолетия!
Пробный день в IT- Колледже "Академия TOP"- отличная возможность окунуться в атмосферу студенческой жизни, посетить учебные пары, познакомиться с ведущими преподавателями и будущими однокурсниками, получить ответы на волнующие вопросы.
В программе:
-Экскурсия по образовательному кампусу
-Открытый IT урок
-Профориентационное тестирование
-Перспективные профессии будущего
-5 технологий, которые никогда не оставят вас без работы
-8 убедительных причин стать IT-шником
-7 важных показателей хорошего учебного заведения
-Как зарабатывать в IT будучи студентом
Кроме этого, вы узнаете:
-какие преимущества обучения в IT Колледже "Академия ТОП"
-какие методики используем для достижения топовых результатов
-какое IT-направление выбрать, чтобы стать востребованным специалистом
-интегрироваться в IT сферу гораздо реальнее, чем кажется на первый взгляд! Приходите и убедитесь в этом сами!
Основная цель IT-Колледжа «Академия TOP» - подготовить профессиональных ИТ-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.
Правильно ставьте цель и достигайте ее вместе с профессионалами!
Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно:
по телефону: +7(8142)44-54-86 написать в WhatsApp или через форму на сайте академии: https://ptz.top-academy.ru/events/big-open-day-at-it-college-top-academy
Адрес: "Академия TOP" г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, вход 2 ,1 этаж
На правах рекламы. АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП". ИНН 7730265193