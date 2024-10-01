IT колледж "Академия ТОП" приглашает в каждую пятницу на пробный урок

Специалисты рассказали о возможностях получения современной востребованной специальности

Ребенок закончил 9 класс или заканчивает в следующем году и не хочет продолжать учебу в школе?



Теперь у него есть возможность учиться в современном колледже, получить престижную профессию, работать в топовых IT-компаниях и зарабатывать еще до совершеннолетия!



Пробный день в IT- Колледже "Академия TOP"- отличная возможность окунуться в атмосферу студенческой жизни, посетить учебные пары, познакомиться с ведущими преподавателями и будущими однокурсниками, получить ответы на волнующие вопросы.



В программе:



-Экскурсия по образовательному кампусу

-Открытый IT урок

-Профориентационное тестирование

-Перспективные профессии будущего

-5 технологий, которые никогда не оставят вас без работы

-8 убедительных причин стать IT-шником

-7 важных показателей хорошего учебного заведения

-Как зарабатывать в IT будучи студентом



Кроме этого, вы узнаете:



-какие преимущества обучения в IT Колледже "Академия ТОП"

-какие методики используем для достижения топовых результатов

-какое IT-направление выбрать, чтобы стать востребованным специалистом

-интегрироваться в IT сферу гораздо реальнее, чем кажется на первый взгляд! Приходите и убедитесь в этом сами!



Основная цель IT-Колледжа «Академия TOP» - подготовить профессиональных ИТ-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.



Правильно ставьте цель и достигайте ее вместе с профессионалами!



Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно:

по телефону: +7(8142)44-54-86 написать в WhatsApp или через форму на сайте академии: https://ptz.top-academy.ru/events/big-open-day-at-it-college-top-academy

Адрес: "Академия TOP" г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, вход 2 ,1 этаж

На правах рекламы. АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП". ИНН 7730265193