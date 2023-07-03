03 июля 2023, 06:45
Общество

Исторический город в Карелии отметил 641-й год рождения

В первый день июля в Пудоже прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню города

Организаторы постарались максимально разнообразить праздничную программу.  В этот день на территории старинного Пудожа  было развернуто много площадок с участием творческих коллективов, проведены веселые и познавательные мастер-классы, квест, игры, легкоатлетический забег, конкурсная семейная  программа. Да разве все перечислишь!

 

В праздничный день  пудожане продолжили добрую традицию чествовать жителей города, внесших большой вклад в развитие Пудожа. В этом году звания «Почетный пудожанин» удостоены пять замечательных женщин: Любовь Купцова, Наталья Вартиайнен, Евгения Боботина, Галина Харина и Елена Зиновьева.

«Все они  своим трудом, образом жизни, отношением к людям заслужили авторитет и уважение пудожан» ,

поделилась радостным событием администрация Пудожского района.

 

Кроме того, на  торжественной церемонии в Летнем саду поздравили золотых юбиляров  — семью Сергея Николаевича и Галины Николаевны Соловьевых, которые вместе прожили полвека, а также медалью «За любовь и верность» наградили супругов Виктора Ивановича и Нину Федоровну Гуриных. Семейные пары  сохранили любовь, верность, взаимоуважение, доверие и теплую заботу друг о друге.

Цветы, улыбки, поздравления – все было на этом празднике.

Празднование завершила  дискотека «Танцующий Пудож!» //фото сообщества Пудожский район

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Метки: 
Карелия Пудожский район
день города
семейные пары