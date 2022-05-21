Истец отказался от кредитного иска: случай из практики

В последнее время актуальна такая проблема, как кредитные споры. Банки подают на заемщиков в суд и требуют огромные проценты, неустойки и штрафы. Особенно остро стоит проблема с банками, которые стали банкротами или лишились лицензий, так как принимать платежи от граждан они уже не могут, а наличие долга есть и проценты растут. Как с этим быть?



Марат Сергеевич Самсонов, Юрист Петрозаводска:



«Расскажу случай из практики. К нам обратился гражданин Н.. Он стал ответчиком по иску предпринимателя, который приобрел право требования к нему по кредиту банка с отозванной лицензией на осуществление банковских операций.

С нашего клиента хотели получить почти 700 000 рублей, при том, что этот банк лишился лицензии и человек не мог платить по кредиту, так как поменялись реквизиты счета, о чем банк не сообщил.

Права требования банка продавались и перепродавались, пока не поступили к истице, которая проживает в Туле и подает в суд на заемщиков Банка по всей России. В нашей практике уже есть опыт отсуживания значительных сумм, чаще всего по срокам исковой давности. Итак, нами были заявлены соответствующие возражения, заявлено ходатайство о применении сроков давности, приведены другие доводы.

Согласно Гражданского кодекса РФ общий срок исковой давности составляет три года. А истечение срока исковой давности является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. В нашем случае эти сроки уже прошли.

В итоге, истица от иска к моему клиенту отказалась полностью, поняв, что дело будет проиграно.

Таким образом мы отсудили около 700 тысяч рублей.

Сейчас мы успешно применяем пропуски банками сроков исковой давности, снижаем неустойки, штрафы, достигаем снижения взысканий или полных отказов в иске.

Советую не бояться отстаивать свои права в споре с банками, страховыми компаниями. Давно и успешно решаем семейные, жилищные, кредитные, трудовые споры, помогаем призывникам».



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