Исписавших фасады домов в Петрозаводске ищет полиция

Сотрудники петрозаводского отдела полиции № 1 устанавливают личности людей, которых запечатлела камера видеонаблюдения. В МВД Карелии объяснили, что злоумышленники нанесли надписи на фасады домов.

Что именно написали неизвестные на стенах, не сообщается. Но всех, кто узнал их и может сказать, как найти, просят сообщить по телефону 8 999 094 51 97.

В полиции подчеркнули, что информаторам гагантируют конфиденциальность. // Фото: источник