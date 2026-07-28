Искусство обращения с мусором. Здесь тоже не все однозначно

Раскрываем секреты, как уберечь себя от дополнительных трат и проблем

Куда деть мусор? Казалось бы, ответ на этот элементарный вопрос знает даже школьник. Но ситуация перестает быть столь очевидной, когда речь идет о вывозе значительных объемов строительного мусора, документации, древесных отходов. В общем, всего того, что не вписывается в обычный пакет для бытовых отходов.

Возможно, вы удивитесь, но в вопросе организации вывоза мусора существует немало «подводных камней» и нюансов, о которых известно только профессионалам. Да к тому же, имея самые добрые намерения, можно столкнуться с недобросовестной компанией и заработать лишнюю «головную боль». О том, как избежать неприятностей и правильно организовать вывоз отходов, рассказал директор ООО «КарелСтройУправление» Артем Крюков.

Его компания была образована в 2011 году и специализируется на вывозе строительных отходов. Строительный мусор компания «КарелСтройУправление» вывозит съемными контейнерами объемом 14 или 27 кубов, а также с помощью ломовоза. Ломовоз загружает мусор с помощью манипулятора без участия рабочих. Услуги компания предоставляет и юридическим, и физическим лицам.

Предположим, вы затеяли глобальный ремонт в квартире. Естественно, у вас появился строительный мусор, который в обычные контейнеры выбрасывать запрещено.

Гражданину достаточно нам позвонить или заказать на нашем сайте звонок и мы без всяких проволочек доставим контейнер объемом 14 или 27 кубов. А затем вывезем мусор на свалку. Для удобства граждан мы можем доставить контейнер в пятницу, а вывезти его в понедельник. То, что он несколько дней находился под погрузку, не будет влиять на стоимость нашей услуги. Но это только в случае, когда речь идет о погрузке с пятницы до понедельника. Если гражданин заказывает контейнер на несколько дней в течение рабочей недели, то ему придется доплатить,

- сказал Артем Крюков.

По его оценке, в последнее время граждане стали более бережно относиться к окружающей среде, предпочитая официально заказать контейнер, чем под покровом ночи вывезти мусор в кусты.

Наша компания уже лет двенадцать убирает несанкционированные свалки в лесу. Раньше приезжаешь через два года на то же самое место и вновь видишь горы мусора. Сейчас подобное встречается крайне редко. В районе Птицефабрики есть много небольших ответвлений от главной дороги, где раньше постоянно скапливался мусор. Приходилось минимум раз в год там убирать. Теперь свалки исчезли. С моей точки зрения, люди становятся более адекватными и не хотят жить в окружении отходов,

- заметил Крюков.

ООО «КарелСтройУправление» работает по всей Карелии. Компания имеет собственную технику, контейнеры, лицензию на деятельность по сбору и транспортировке отходов I – IV классов опасности.

По словам Крюкова, встречаются недобросовестные компании, которые строительные отходы не довозят до свалки, а вываливают его, где придется, чтобы сэкономить деньги.

Мы выявляли свалки, когда можно было определить собственника мусора. В этом случае я сразу связываюсь с директором компании, чей мусор находится на несанкционированной свалке. Как правило, речь идет о недобросовестных транспортных организациях, которые, взявшись за вывоз мусора, выбрасывают его по дороге. Потом клиенту приходится за своей счет все это убирать. Существует административная ответственность и штрафные санкции за выгрузку отходов в неположенном месте,

- рассказал Артем Крюков.

Директор ООО «КарелСтройУправление» советует обязательно попросить у компании-перевозчика показать договор с полигоном и поставить обязательное условие предоставить фотоотчет о выгрузке мусора на полигоне. В противном случае можно нарваться на неприятности и второй раз оплачивать уборку мусора.

Есть и другие нюансы. Например, как правильно загрузить мусор в контейнер? Контейнер объемом 27 кубов выдерживает вес до 10 тонн. Начинать загрузку контейнера следует с тяжелого мусора (бетонная стяжка, рубероид, земля), равномерно распределяя его по дну контейнера. Легкий мусор должен находиться сверху. Причем контейнеры снабжены воротами, которые открываются, чтобы человек спокойно мог зайти в контейнер и ему было удобнее его загрузить.

За такую же цену можно заказать ломовоз. В этом случае снизу удобнее закладывать трамбующийся мусор, ветки деревьев, а сверху загружать более тяжелые отходы. Тогда, уверяет Крюков, отходов войдет примерно на 15 процентов больше.

При вывозе частных домов ООО «КарелСтройУправление» не берет денег за демонтаж.

Мы берем оплату только за количество контейнеров, которые мы загрузили и вывезли. Это позволяет экономить нашим клиентам деньги,

- сказал директор КарелСтройУправления.

Он уверен, что всегда выгоднее обращаться к профессионалам, чем в погоде за мнимой экономией потом разгребать дополнительные проблемы.

Работаем по всей Карелии!

г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, д. 1, тел. (8142) 266-366, https://oooksu.ru

Реклама. ООО «КарелСтройУправление». ИНН 1001248937.