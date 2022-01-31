Ирина Соловьева успешно выступила на престижных стартах по биатлону

Карельская спортсменка Ирина Соловьева успешно выступила на всероссийских соревнованиях по биатлону, которые прошли в Ярославской области. Старты являлись отбором на Первенство мира среди юниоров и юниорок, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

30 января 60 сильнейших юниорок страны боролись за победу в масс-старте на дистанции 9 километров. Мастер спорта из Карелии остановилась в двух шагах от подиума, заняв почетное пятое место.

Достойным было выступление нашей спортсменки и на других дистанциях. В индивидуальной гонке Ирина заняла 10-е место, а в спринте - 16-ое. Фото источника