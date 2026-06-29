Инвестиции «РКС-Петрозаводск» в 2025 году превысили миллиард рублей

Итоги 2025 года предприятия обсудили на отчетной конференции: ключевыми направлениями стали модернизация трубопроводов, рост соцгарантий и поддержка трудовых династий

Фото: «РКС-Петрозаводск»

Главный итог работы «РКС-Петрозаводск» в 2025 году — рекордный объем инвестиций в городскую инфраструктуру, превысивший 1 миллиард рублей. Итоги работы и выполнение коллективного договора компания обсудила на отчетной конференции.

Инвестиции были направлены на реконструкцию сетей водоснабжения, перекладку теплотрасс, промывку сетей и модернизацию оборудования. Результат уже ощутим — снижены потери ресурсов и повышена надежность тепла и воды для тысяч жителей. Распределение вложений составило:

· 617 млн рублей — «ПКС-Водоканал»;

· 343 млн рублей — «ПКС-Тепловые сети»;

· 41 млн рублей — «Энергокомфорт. Карелия».

Впрочем, инвестиции — лишь часть экономического вклада. «РКС-Петрозаводск» остается одним из крупнейших налогоплательщиков региона: общий объем налогов и платежей в соцфонды также превысил 1 млрд рублей, а на каждого работника приходится более 1 млн рублей налоговых отчислений в год.

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Мы вкладываем суммы не просто в металл и трубы, а в надежность каждого дома, в тепло и воду, которые приходят к людям каждый день. Устойчивое развитие невозможно без инвестиций в человека. Именно поэтому мы системно наращиваем социальные гарантии, поддерживаем обучение, наставничество и карьерный рост — чтобы каждый сотрудник чувствовал уверенность в завтрашнем дне,

- подчеркнул стратегический подход Главный управляющий директор Александр Сафронов.

Слова не расходятся с делом. В 2025 году расходы на охрану труда и профобучение выросли на 16,7%. В компании заключено 28 целевых договоров со студентами, производственную практику прошли 136 будущих специалистов, 48 из них трудоустроены. Также приняты на работу 19 школьников.

На правах рекламы. АО «ПКС-Водоканал», ИНН 1001291146. ERID 2SDnjdvPb14