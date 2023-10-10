10 октября 2023, 08:18
Происшествия

Иномарка приземлилась на крышу в кювете под Петрозаводском

На месте аварии в Прионежском районе работали пожарные и ГИБДД

Легковой автомобиль оказался за пределами дороги. Авария произошла днем 9 октября в Прионежском районе на Пиньгубском шоссе, сообщили в паблике соломенской пожарной части-75. На месте работали пожарные и ГИБДД.

В результате дорожного происшествия автомобиль «Митсубиши» оказался на крыше. О пострадавших в результате аварии не сообщается.

Пожарные отключили аккумуляторную батарею и организовали проезд в месте ДТП. // фото freepik.com/ ASphotofamily

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