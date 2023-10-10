Иномарка приземлилась на крышу в кювете под Петрозаводском

Легковой автомобиль оказался за пределами дороги. Авария произошла днем 9 октября в Прионежском районе на Пиньгубском шоссе, сообщили в паблике соломенской пожарной части-75. На месте работали пожарные и ГИБДД.

В результате дорожного происшествия автомобиль «Митсубиши» оказался на крыше. О пострадавших в результате аварии не сообщается.

Пожарные отключили аккумуляторную батарею и организовали проезд в месте ДТП. // фото freepik.com/ ASphotofamily