Брошенный в канаве с водой пикап нашли в Карелии

На дороге, ведущей в Сортавалу, днем в понедельник нашли брошенный пикап белого цвета. Транспортное средство по самый бампер оказалось в воде. Пожарные, перекинув лестницу, смогли добраться до машины, не замочив ноги. Людей в салоне не было, как и водителя.

Специалисты 38 пожарно-спасательной части Сортавалы установили, что автомобиль двигался со стороны поселка Хаапалампи.

По неизвестной причине водитель на прямом участке съехал в сторону в небольшой водоем. Сам водитель не пострадал, предварительно, был трезв. // фото с VK-страницы «38 пожарно-спасательной части Сортавалы»