Инна Колыхматова рассказала о капремонте школ Петрозаводска

О результатах работы по капитальному ремонту школ города в эфире проекта «ЦУР объясняет» рассказала глава города Инна Колыхматова. 1 сентября после капитального ремонта открылась школа № 3.

«Получилась практически новая школа. Мы с депутатским корпусом постоянно контролировали работы, родительский комитет присутствовал на всех крупных строительных этапах. Там не только новая кровля, новый фасад – замечательный мурал появился. Лестницы новые, стены, проемы – действительно новая, красивая и современная школа»,

– заявила глава города.

В четырех школах продолжается капремонт, стартовавший в прошлом году (двухлетний цикл работ). Это школы № 12, 29, 35 и 43, работы в них ведутся в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Капитальный ремонт всех этих школ идет по графику. Еще в двух школах – № 7 и № 39 – ремонт ведется в рамках однолетнего цикла, работы планируют завершить уже в этом году.

В этом году программу капитального ремонта расширили на детские сады. В Петрозаводске на завершающей стадии находятся работы в детсаду № 89, ремонт планируют завершить до конца года.

Активное участие в процессе принимают родители детей, отметила Инна Колыхматова. С учетом их мнения принимаются решения, например, по цветовой гамме зданий. «Здорово, что директора, комитет социального развития и родители совместно участвуют в принятии таких решений. Главное, чтобы детям было комфортно», – сказала глава города.