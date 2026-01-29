ИИ помогает медикам в Карелии читать рентгеновские снимки

В карельскую медицину внедряют цифровые технологии. С 2024 года в медицинских организациях Карелии применяют сервисы обработки рентгенологических исследований с помощью искусственного интеллекта.

Специалисты отправляют на обработку ИИ изображения, выполненные при компьютерной томографии органов груди, головного мозга, при маммографии, рентгене груди, флюорографии.

Полученные результаты помогают врачам быстрее, с высокой точностью ставить диагнозы и выявлять заболевания на ранних стадиях. Окончательное заключение делает специалисты, а не ИИ, подчеркнули в министерстве.

С помощью искусственного интеллекта анализируют электронные медкарты пациентов для прогнозов по заболеванию и осложнений. На основе этих данных специалисты создают планы лечения и подбирают терапию. В Минздраве говорят, что устройства с поддержкой ИИ могут отслеживать состояние здоровья пациентов в режиме реального времени. В республиканском перинатальном центре имени К.А. Гуткина используют дистанционный мониторинг для беременных. Этот подход позволяет выявлять отклонения и предпринимать меры.

Для обучения специалистов тоже используют системы на основе ИИ, предоставляя симуляции и сценарии, которые помогают развивать навыки и принимать решения.