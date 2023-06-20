Идет набор в колледж цифровых технологий "Академия ТОП"

Студенты получат качественное IT-образование и станут востребованными IT-специалистами

Открыл свои двери Петрозаводский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия TOP».

Колледж IT TOP — это колледж цифровых технологий, который реализует практическую подготовку специалистов в сфере информационных технологий.

Открыт набор абитуриентов по направлениям:

-разработка программного обеспечения;

-компьютерная графика и дизайн.

В программе нет лишних предметов — только то, что востребовано сегодня в IT - отрасли. Создатели курса внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания. Студенты колледжа получают максимум практических навыков, благодаря чему будут успешны в любом из IT-направлений.

ВНИМАНИЕ! Количество мест ограничено.

Подробная информация на сайте.

Обучение строится исключительно на практических задачах. Преподаватели — профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках.

Выпускники получат:

-диплом государственного образца и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;

-возможность поступления без ОГЭ и ЕГЭ;

-стажировки и практику в крупных IT-компаниях;

-возможность зарабатывать во время обучения;

-обучение с использованием современных технологий;

-перспективу начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;

-возможность поступить в вуз-партнер без сдачи ЕГЭ;

-персональное оснащенное компьютером место, вместо учебников — планшет;

-возможность обучения на базе 9 и 11 классов, для учащихся 8–11 классов — параллельно со школьным образованием;

-собственное портфолио, созданное во время обучения.

Основная цель IT-колледжа — подготовить профессионалов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка.

Петрозаводский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия TOP» - IT-образование, каким оно должно быть.

Приемная комиссия:

+7(8142) 445 486

Режим работы: с понедельника по пятницу с 09-00 до 19-00

ИНН 7730257499, Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Профессионального Образования "Академия Топ". На правах рекламы.