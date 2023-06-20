Идет набор в колледж цифровых технологий "Академия ТОП"

Открыл свои двери Петрозаводский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия TOP».
Колледж IT TOP — это колледж цифровых технологий, который реализует практическую подготовку специалистов в сфере информационных технологий.
Открыт набор абитуриентов по направлениям:
-разработка программного обеспечения;
-компьютерная графика и дизайн.
В программе нет лишних предметов — только то, что востребовано сегодня в IT - отрасли. Создатели курса внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания. Студенты колледжа получают максимум практических навыков, благодаря чему будут успешны в любом из IT-направлений.
ВНИМАНИЕ! Количество мест ограничено.
Подробная информация на сайте.
Обучение строится исключительно на практических задачах. Преподаватели — профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках.
Выпускники получат:
-диплом государственного образца и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;
-возможность поступления без ОГЭ и ЕГЭ;
-стажировки и практику в крупных IT-компаниях;
-возможность зарабатывать во время обучения;
-обучение с использованием современных технологий;
-перспективу начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;
-возможность поступить в вуз-партнер без сдачи ЕГЭ;
-персональное оснащенное компьютером место, вместо учебников — планшет;
-возможность обучения на базе 9 и 11 классов, для учащихся 8–11 классов — параллельно со школьным образованием;
-собственное портфолио, созданное во время обучения.
Основная цель IT-колледжа — подготовить профессионалов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка.
Петрозаводский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия TOP» - IT-образование, каким оно должно быть.
Приемная комиссия:
+7(8142) 445 486
Режим работы: с понедельника по пятницу с 09-00 до 19-00
ИНН 7730257499, Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Профессионального Образования "Академия Топ". На правах рекламы.