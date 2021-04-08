Хулигана задержали в магазине в Петрозаводске

На днях из небольшого магазина в районе Октябрьского проспекта в Петрозаводске поступил сигнал тревоги. Прибывшие росгвардейцы выяснили, что 45-летний пьяный посетитель нецензурно выражался и нарушал общественный порядок.

Мужчину не раз задерживали и привлекали к административной ответственности за подобные выходки.

А несколько дней назад был зарегистрирован аналогичный эпизод мелкого хулиганства с его участием. Задержанного хулигана передали полиции. (фото Алексей Сухоруков, ria.ru)