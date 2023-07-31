31 июля 2023, 21:31
Художники от слова «худо» разрисовали дверь в Вилге
Одни ругаются, другие предлагают помощь в удалении надписи
В карельской деревне Вилга работники амбулатории обнаружили художества неизвестного мастера на дверях пожарного входа. Утро оказалось для них недобрым.
В учреждении работники многое делают своими силами для его благоустройства. Они очень удивлены, почему нет уважения к чужому труду. В росписях дверей пожарного входа народ подозревает подростков. На стенах и двери были надписи в том числе и запрещенного в России движения.
Одни очевидцы назвали данную выходку «безобразием», а другие предложили свою помощь, чтобы все закрасить. // фото freepik.com/