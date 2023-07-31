Художники от слова «худо» разрисовали дверь в Вилге

В карельской деревне Вилга работники амбулатории обнаружили художества неизвестного мастера на дверях пожарного входа. Утро оказалось для них недобрым.

В учреждении работники многое делают своими силами для его благоустройства. Они очень удивлены, почему нет уважения к чужому труду. В росписях дверей пожарного входа народ подозревает подростков. На стенах и двери были надписи в том числе и запрещенного в России движения.

Одни очевидцы назвали данную выходку «безобразием», а другие предложили свою помощь, чтобы все закрасить. // фото freepik.com/