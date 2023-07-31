Что изменится для жителей России с 1 августа

Текст: Елена Малишевская

С 1 августа 2023 года россиян ожидает много нового. Одних ожидает прибавка к пенсии, другие начнут копить цифровые рубли, чтобы было что оставить в наследство, третьи будут рады воспользоваться расширенным функционалом на госуслугах. Собрали для вас наиболее важные новшества.

Прибавка к пенсии

1 августа произойдет ежегодный перерасчет пенсионных выплат. Он касается тех, кто уже достиг пенсионного возраста, но до сих пор продолжает работать: таким образом накапливается пенсионный стаж и пенсионные баллы.

Перерасчет пенсий проводится в августе ежегодно Социальным фондом России. При этом размер пенсионных выплат не может быть повышен на сумму, превышающую стоимость трех пенсионных баллов. Писать заявление в Пенсионный фонд России на перерасчет пенсии работающим пенсионерам в 2023 году не нужно, так как индексация происходит автоматически.

Россиян, отметивших в июне 80-летие, ожидают пенсионные выплаты в увеличенном размере. Фиксированная часть их пенсий будет повышена в два раза.

Кроме того, ежемесячную надбавку к пенсии пересчитают членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности.

Повестки о мобилизации

Новую форму повестки своим постановлением утвердил кабинет министров, она будет действовать с 1 августа. Извещения для мобилизованных будут схожи с теми, что приходят срочникам. Отличие в шапке документа: там укажут конкретную дату и время, в которое необходимо прибыть в военкомат, а также номер указа президента об объявлении мобилизации. Уведомление продублируют в электронной повестке, которая находится в едином реестре и личном кабинете на портале госуслуг.

Тех, кто проигнорирует повестку и не явится в военкомат, ждут ограничения: запрет на использование транспортных средств, на оформление кредитов и регистрацию сделок с недвижимостью. Также нельзя будет оформить ИП.

Единый реестр планируют запустить с 1 октября — даты начала осеннего призыва.

Пособников иноагентов накажут

Людей и организации, которые помогают иноагентам вести незаконную деятельность, будут штрафовать. Такой закон вступит в силу 4 августа.

За первое нарушение законодательства пособники иноагентов получат предписание Минюста. За невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений граждан будут штрафовать на сумму от 30 тысяч до 50 тысяч, должностных лиц — от 70 до 100 тысяч рублей. Также должностным лицам будет грозить дисквалификация на срок до двух лет. С юридических лиц будут взимать штрафы от 200 до 300 тысяч рублей.

Конфискованные квартиры будут продавать на аукционе

Изъятую у коррупционеров дорогостоящую недвижимость можно будет продавать на аукционах. Такой закон вступает в силу 4 августа.

На аукцион будут выставлять жилье, рыночная стоимость которого превышает в два и более раза денежную сумму, определенную исходя из его общей площади, умноженной на среднюю цену квадратного метра жилого помещения в конкретном субъекте России.

В случае признания аукциона по жилью несостоявшимся, в срок до трех месяцев будет проведен повторный аукцион со снижением цены на пять процентов. А если второй аукцион тоже провалится, то следующий будут проводить не ранее чем через шесть месяцев.

Сейчас в государственном фонде находится около 140 жилых объектов, которые были конфискованы из-за совершения правонарушений их собственниками, однако порядок и основания отчуждения такого имущества у государства прежде отсутствовали.

Цифровой рубль

С 1 августа цифровой рубль будет приравнен к безналичным денежным средствам. Производить финансовые операции с помощью цифрового рубля можно будет через ЦБ на специальной платформе. Исключением станут лишь платежные поручения, инкассо и аккредитив.

На платформе ЦБ будет доступно открытие цифровых кошельков как для физических, так и для юридических лиц. При этом доступ к средствам можно будет получить через приложение любого банка. Курс цифрового рубля всегда будет равен курсу традиционных форм российской валюты.

Цифровой рубль можно будет использовать для осуществления переводов, а также для оплаты товаров и услуг. Его также можно будет дарить и оставлять в качестве наследства.

Статус самозанятого

Зарегистрироваться в качестве самозанятого лица можно теперь через сайт госуслуг. Ответ о присвоении соответствующего статуса (либо отказ) придет в личный кабинет на портале.

Соответствующий закон расширяет круг лиц, которые могут оформить статус самозанятого. Помимо граждан России и других стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), такое право предоставляется гражданам Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик.

Еще больше функционала на госуслугах

С 1 августа в личный кабинет на портале госуслуг будет направляться ряд новых сведений: об оформлении и выдаче паспортов и загранпаспортов, о записи на прием к врачу в федеральную клинику, приеме заявок на вызов врача на дом, размере материнского капитала.

Также в личном кабинете начнут отображаться данные о предоставлении государственной социальной помощи, проведении медико-социальной экспертизы, оформлении и выдаче приглашений на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.

Сбербанк повысил стоимость услуги уведомлений об операциях

Сбербанк с 1 августа повысил стоимость уведомлений об операциях на 10 рублей. Теперь в зависимости от типа карты это будет стоить от 40 до 70 рублей в месяц.

Бесплатной услуга останется для кредитных и некоторых премиальных карт.

Любителям российских курортов

С 1 августа у прибывающих в Сочи самолетом появится новый способ добраться до Анапы без пересадок. По данному маршруту начнет курсировать поезд «Ласточка», на который можно будет сесть прямо в аэропорту.

Состав будет отправляться ежедневно в 12:48 и прибывать в 21:23. На обратном рейсе «Ласточка» выезжает в 05:30 и прибывает в Адлер в 13:39.

В пути предусмотрены остановки на станциях: Адлер, Хоста, Сочи, Дагомыс, Лоо, Лазаревская, Туапсе, Горячий Ключ и Краснодар.

Конечно, это не все изменения в жизни россиян с 1 августа. Законодатели так много работают, что журналисты за ними с трудом поспевают. Будем знакомить вас с новшествами по мере возможностей. // Фото: freepik.com, пресс-служба администрации Сочи.