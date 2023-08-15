Холодная вода пропала в ряде домов в Петрозаводске

Сегодня утром ряд домов в Петрозаводске остался без холодной воды. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, проблемы с водоснабжением возникли в зданиях на улицах Радищева и Дзержинского. Причиной стало повреждение на сетях.

Ориентировочные сроки возвращения воды в дома горожан в службе не называют. // Фото «Петрозаводск говорит»