Холодная вода пропала в домах на Кукковке

Сегодня в 9:20 в Петрозаводске без воды остались жильцы ряда домов. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, отключение произошло в зданиях на улицах Балтийской, Лыжной, Ровио, Парфенова. Причиной случившегося стали плановые работы на сетях.

Ранее сообщалось о том, что свет отключили в крупнейшем районе Петрозаводска.