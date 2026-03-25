25 марта 2026, 10:40
Холодная вода пропала в домах на Кукковке

Плановые работы на сетях водоснабжения проходят в Петрозаводске
Сегодня в 9:20 в Петрозаводске без воды остались жильцы ряда домов. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, отключение произошло в зданиях на улицах Балтийской, Лыжной, Ровио, Парфенова. Причиной случившегося стали плановые работы на сетях.

Ранее сообщалось о том, что свет отключили в крупнейшем районе Петрозаводска.

