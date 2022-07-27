Гуляющие ночью дети предотвратили большую беду

Сегодня ночью в 00 часов 49 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сортавальского района поступило сообщение о ЧП в поселке Хелюля. Горел магазин, расположенный в деревянном здании.

Через три минуты поселковые пожарные уже были на месте происшествия. Вскрыв двери, они обнаружили очаг пожара и быстро справились с огнем. Пламя повредило стену и моторы холодильников. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты.

Огонь внутри здания заметили гуляющие подростки, которые и сообщили о пожаре. Счастливое стечение обстоятельств позволило избежать больших неприятностей. // Фото: pxhere.com