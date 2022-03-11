Сотни российских вагонов остановили в Финляндии из-за подозрений

Сотни вагонов из России проверяют в Финляндии на предмет подозрительных грузов. Они могут быть санкционными, пишет Yle.

Товарные вагоны остановили в различных финских городах, сообщает 10 марта государственная железнодорожная компания VR. По словам ее коммерческого директора Эльяса Койстинена, некоторые грузоотправители попали под санкции, поэтому перевозить их груз нельзя.

Много грузов было отправлено из России еще до новых санкций. Сейчас разгрузку вагонов временно приостановили. VR ведет переговоры с клиентами и иными заинтересованными лицами. Заключение даст МИД Финляндии.

Объемы перевозок через погранпункт Вайниккала в последние дни существенно снизились, уточнили в VR. Российские грузы почти не проходят и через финские порты. Дело в том, что судоходные и международные экспедиторские компании их не принимают. // Фото: music4life/pixabay.com