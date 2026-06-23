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24 июня 2026
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Происшествия

Грузовик загорелся на трассе в Карелии

Загоревшися автомобиль тушили под Медвежьегорском
медгора
Фото: Госкомитет Карелии по безопасности населения

Пожарные Медвежьегорска выезжали тушить грузовой автомобиль, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности. В грузовике загорелось колесо.

Происшествие случилось накануне, 23 июня, на 622 километре трассы «Кола» в районе развязки у Медвежьегорска. В 18:09 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в грузовом автощеповозе.

грузовик
Госкомитет Карелии по безопасности населения 

К приезду пожарных с возгоранием справились сами водители с помощью огнетушителей. Однако от горевшего колеса нагрелся кузов, там могла загореться щепа. Чтобы этого не произошло, пожарные пролили щепу водой.

Как уточнили спасатели, во время происшествия никто не пострадал.

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