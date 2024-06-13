Грузовик столкнулся с поездом в Карелии, пострадал водитель

Кабину грузовика Shacman буквально «свернуло» после столкновения с грузовым поездом в Карелии.

Авария случилась вечером 12 июня в Лахденпохском районе на автодороге Вялимяки – Костомоярви, сообщили в телеграм-канале «Полиция Карелии».

Сообщается, что водитель грузовика при пересечении железнодорожного переезда не убедился в безопасности и допустил столкновение с поездом. В итоге пострадавшего 24-летнего парня увезла «скорая». ГАИ проводит проверку. // фото телеграм-канал «Полиция Карелии»