Группу гаражей снесут в центре Петрозаводска

В центре столицы Карелии снесут незаконные гаражи.

Демонтаж проведут с 9 по 15 октября. В городской администрации уточнили, что сносу подлежат гаражи у дома №20 на улице Максима Горького, №1 на Свердлова, №26 на Красноармейской улице, №4 на Титова и №37 на проспекте Ленина. Под снос пойдут 12 построек.

Ранее городские власти потребовали убрать строения из досок и металла с берега Онежского озера. // фото «Петрозаводск говорит»