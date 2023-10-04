04 октября 2023, 20:41
Группу гаражей снесут в центре Петрозаводска
Земельные участки освободят до 15 октября
В центре столицы Карелии снесут незаконные гаражи.
Демонтаж проведут с 9 по 15 октября. В городской администрации уточнили, что сносу подлежат гаражи у дома №20 на улице Максима Горького, №1 на Свердлова, №26 на Красноармейской улице, №4 на Титова и №37 на проспекте Ленина. Под снос пойдут 12 построек.
Ранее городские власти потребовали убрать строения из досок и металла с берега Онежского озера. // фото «Петрозаводск говорит»