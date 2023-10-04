Молодая туристка умерла в банном чане в российском регионе

На Камчатке 22-летняя девушка умерла во время купания в банном чане на берегу Тихого океана. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла ночью 2 октября. Девушка отдыхала в кемпинге на пляже недалеко от Петропавловска-Камчатского. Во время купания в банном чане туристка перестала подавать признаки жизни. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала ее смерть.

Выяснилось, что девушка принимала горячие ванны, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ее смерть могла быть вызвана сердечной недостаточностью.

Проводится доследственная проверка. Устанавливаются детали произошедшего. // Фото: unsplash.com / Mat Napo