12 декабря 2023, 12:25
Групповая авария произошла в центре Петрозаводска
На месте ДТП работала «скорая» и ГИБДД
На пересечении Гоголя и Красноармейской улицы в Петрозаводске сегодня утром произошла групповая авария.
Один автомобиль выехал на перекресток со стороны Гоголевского путепровода, другой двигался со стороны Комсомольского проспекта в прямом направлении. От удара одна из машин отлетела на третий автомобиль, который пытался совершить левый поворот. Инцидент попал в объектив городской камеры наблюдения CityLink.
На месте ДТП работала «скорая» и ГИБДД.
Движение на перекрестке, где с утра 12 декабря «выключились» светофоры оказалось и без того затруднено. Регулировщика на этом сложном перекрестке не было. // фото скриншот CityLink