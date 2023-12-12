Групповая авария произошла в центре Петрозаводска

На пересечении Гоголя и Красноармейской улицы в Петрозаводске сегодня утром произошла групповая авария.

Один автомобиль выехал на перекресток со стороны Гоголевского путепровода, другой двигался со стороны Комсомольского проспекта в прямом направлении. От удара одна из машин отлетела на третий автомобиль, который пытался совершить левый поворот. Инцидент попал в объектив городской камеры наблюдения CityLink.

На месте ДТП работала «скорая» и ГИБДД.

Движение на перекрестке, где с утра 12 декабря «выключились» светофоры оказалось и без того затруднено. Регулировщика на этом сложном перекрестке не было. // фото скриншот CityLink