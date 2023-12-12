Двое мужчин ограбили бар в Петрозаводске из-за безденежья

Двое мужчин ограбили бар в Петрозаводске. Один из них схватил 61-летнюю работницу за горло и оттолкнул, а другой забрал из кассы две тысячи рублей. Злоумышленники прихватили три бутылки пива, рассказали в пресс-службе МВД.

Пострадавшая вызвала полицию, оперативники нашли предполагаемых грабителей.

42-летний и 46-летний подозреваемый рассказали, что приехали в Петрозаводск в гости к знакомому. На четвертый день веселья деньги и спиртное кончились, тогда они пошли на преступление. Алкоголь выпили, а деньги потратили на водку.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело, они задержаны до избрания меры пресечения. // фото unsplash.com/ Eugene Chystiakov