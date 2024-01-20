Групповая авария произошла на въезде в Петрозаводск

Сегодня днем на подъезде к Петрозаводску произошла групповая авария. Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Инцидент случился недалеко от Силикатного завода. Столкнулись автомобили «Рено Меган», «Рено Логан» и грузовик. Движение в месте ДТП оказалось затруднено.

Причины и обстоятельства инцидента выясняются. // Фото и видео паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии»