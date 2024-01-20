20 января 2024, 14:02
Происшествия

Автомобиль вспыхнул в гараже на севере Карелии

В поселке Пяозерский транспортное средство загорелось во время ремонта

В поселке Пяозерский Лоухского района утром 20 января произошел пожар. Об этом сообщает паблик «Безопасный городишко Лоухи».

По данным источника, во время проведения ремонтных работ в одном из гаражей вспыхнул автомобиль. Хозяин машины не растерялся, вытолкал ее на улицу и забросал пламя снежками.

В результате грамотных действий автовладельца огонь был потушен до прибытия пожарной охраны. Никто не пострадал. // Фото: /vk.com/my_louxy

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Метки: 
Лоухский район
Пяозерский
гараж
автомобиль
пожар
новости Карелии