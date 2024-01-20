20 января 2024, 14:02
Автомобиль вспыхнул в гараже на севере Карелии
В поселке Пяозерский транспортное средство загорелось во время ремонта
В поселке Пяозерский Лоухского района утром 20 января произошел пожар. Об этом сообщает паблик «Безопасный городишко Лоухи».
По данным источника, во время проведения ремонтных работ в одном из гаражей вспыхнул автомобиль. Хозяин машины не растерялся, вытолкал ее на улицу и забросал пламя снежками.
В результате грамотных действий автовладельца огонь был потушен до прибытия пожарной охраны. Никто не пострадал. // Фото: /vk.com/my_louxy