Автомобиль вспыхнул в гараже на севере Карелии

В поселке Пяозерский Лоухского района утром 20 января произошел пожар. Об этом сообщает паблик «Безопасный городишко Лоухи».

По данным источника, во время проведения ремонтных работ в одном из гаражей вспыхнул автомобиль. Хозяин машины не растерялся, вытолкал ее на улицу и забросал пламя снежками.

В результате грамотных действий автовладельца огонь был потушен до прибытия пожарной охраны. Никто не пострадал. // Фото: /vk.com/my_louxy