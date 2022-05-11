Группа компаний «Карелия Палп» поздравила ветеранов с Днём Победы

С 4 по 9 мая работники группы компаний “Карелия Палп” – представители Кондопожского ЦБК, члены Совета ветеранов, совета молодых специалистов, депутаты районного и городского советов навестили героев праздника и поздравили с Днем Великой Победы.

9 мая управляющий директор Кондопожского ЦБК Виктор Толстов поздравил участника Великой Отечественной, Леонида Кокунина. В годы войны он служил в артиллерийском дивизионе береговой охраны Северного флота. После службы в Заполярье работал на Кондопожском ЦБК.

Непросто представить, чем этот день является для каждого ветерана. Мы, поколение, выросшее в мирное время, бесконечно благодарны героям нашей Родины за мужество, доблесть и смелость, проявленные во время Великой Отечественной. Наш долг – сохранить память о подвиге отцов и дедов, передать и привить чувство гордости за него сегодняшней молодежи,

– сказал Виктор Тихонович.

Мы знаем и чтим историю страны, бережно храним традицию чествования ветеранов, помним и то сложное военное время, которое пережил Кондопожский комбинат. В музее предприятия есть документы работников, ушедших на войну. Все они проявили невероятную отвагу, решительность и силу характера на фронте. В наших сердцах навсегда сохранится память о тех, кто сражался за каждый клочок родной земли, кто своим трудом приближал Победу, кто пережил блокаду,

– отметил генеральный директор «Карелия палп» Юрий Айвазов.

Ветераны каждый год с теплом и трепетом встречают представителей комбината, делятся воспоминаниями, рассказывают о том, как сложилась их жизнь в послевоенные годы.