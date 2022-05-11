Специалисты рассказали об изменениях на строительном рынке

За прошедшие 11 дней мая произошли глобальные изменения на строительном рынке. С 01 мая действуют новые ставки по ипотеке и условия программ кредитования для новостроек. Специалисты «СФК» рассказали о наиболее важных моментах:

- Банк России снизил ключевую ставку на 3 п. п., с 17 % до 14 % годовых.

- ставка по ипотеке с господдержкой снижена с 12 % до 9 % годовых

- изменились условия по программе «Господдержки» и «Ипотеке для семей с детьми». Максимальные размеры кредита в обеих программах увеличены с 6 млн до 15 млн рублей.

- ООО «Строительно-Финансовая компания» совместно с ПАО «Банк ВТБ» предоставляют возможность приобрести квартиры в строящемся доме в районе Перевалка по ипотеке с очень низкой ставкой - от 2,7 % на весь срок кредита.

Вы можете выгодно приобрести готовое или строящееся жилье от строительной компании «СФК». На выбор квартиры от 55 до 103 кв.м. с подготовкой под чистовую отделку.

Помимо новых домов в Петрозаводске компания также предлагает готовые квартиры с отделкой в жилом комплексе «Райский уголок». Объект расположен в 50 км. От г.Петрозаводск в эко-районе санатория «Марциальные воды». Вы можете выбрать 2-комнатную квартиру в 5-этажном доме 60 кв.м. от 2 111 000 руб. В продаже осталось всего 5 квартир, стоит поторопиться. Это идеальный вариант: вам не надо ждать, можно сразу же въезжать и жить!

Звоните: 44-55-55, и специалисты «СФК» подберут для вас оптимальный вариант квартиры, помогут подать заявку на ипотеку, и расскажут обо всех актуальных акциях и спецпредложениях!

*Застройщик ООО «СФК». Проектная декларация на сайте нашдом.рф

Ставка 2,7% годовых доступна в рамках программы ПАО «Банк ВТБ» «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми». Срок кредита – до 30 лет, Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Первоначальный взнос: от 15℅. Максимальный размер кредита до 15 000 000 руб при покупке жилья регионах РФ. Валюта – рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2022 г. (включительно) родился ребенок, гражданин РФ, либо имеется ребенок, являющийся гражданином РФ, рожденный не позднее 31.12.2022 г., которому установлена категория «ребенок-инвалид». Подробная информация по тел. 44-55-55. Лицензия Банка ВТБ N 1000 от 08.07.2015.

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