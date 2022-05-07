Костровой разборный очаг: маленькое решение больших проблем

Майские праздники в прошлом году прошли для многих не так уж и радостно – пик карантина, отмена поездок. Прошлый год, действительно, вставил много палок в колёса. В этом году на нас с вами свалились долгие праздничные дни, во время которых традиционно все уезжают за город пожарить мясо, насладиться тёплыми весенними деньками и временем, проведённым с семьёй и друзьями.

Теперь на дачных участках, согласно новым правилам Противопожарного режима, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест Нельзя также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы.

Огонь – сильная стихия, которую сложно остановить. Поэтому необходимо разводить костёр безопасно в оборудованном месте или же с помощью приспособлений из негорючих материалов. В целом, майские праздники – один из самых пожароопасных периодов, когда в порыве веселья люди забывают о мерах предосторожности, подвергая опасности не только себя, но и своих близких.

Чтобы избежать трагедии и хорошо провести время, Печной центр «Ками» создал разборный костровый очаг. Данное приспособление отлично впишется в природные красоты и позволит вам безопасно наслаждаться теплом костра, соблюдая все правовые нормы и не подвергая себя опасности. Такой очаг можно установить как во время выезда на природу, так и на своём собственном участке.

Очаг состоит всего из пяти металлических деталей, а его сборка составляет всего несколько секунд и выполнения трёх шагов. Такой простой способ избавит вас раздумий на тему безопасности, и вы сможете насладиться природой и хорошей компанией.

Такой очаг можно приобрести в двух размерах, в зависимости от ваших пожеланий и планов в магазине по адресу г. Петрозаводск, Лесной проспект, д. 51.

Посмотреть и заказать модели костровного очага можно и на сайте компании в размерах 400*400*180 или 500*500*220 .

Печной центр «Ками» желает вам хороших и безопасных праздников!

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