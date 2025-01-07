Грипп добрался до Карелии

Заболеваемость не превышает эпидпорог, эпидемии в Карелии пока нет. С 30 декабря 2024 года и по 5 января нового года в республике зафиксировано 54 случая COVID-19; а также 4071 случаев ОРВИ.

По информации Роспотребнадзор, в регионе зафиксированы случаи гриппа.

«За прошедшую неделю при мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов выделены вирусы: риновирус, сезонный коронавирус, COVID-19, гриппа АH1N1 09, гриппа В»,

- сообщили в управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения ниже эпидпорога на 36%. В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 1848 случаев ОРВИ, что ниже эпидпорога на 46%. // фото «Петрозаводск говорит»