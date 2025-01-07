07 января 2025, 10:52
Женщина родила в квартире в Петрозаводске
Бригада «скорой» приняла стремительные роды в квартире роженицы
Женщина родила мальчика в квартире в Петрозаводске. Стремительные роды приняла бригада медиков.
Вызов поступил в 9:00, в 9:20 бригада медиков выехала на вызов, через шесть минут они были на месте, а в 9:40 мальчик появился на свет в квартире. Ребенка назвали Максимом. Об этом рассказали в республиканской больнице скорой помощи.
«Скорая» доставила маму с новорожденным сыном в Перинатальный центр. // фото из сообщества республиканской больницы скорой помощи