Женщина родила в квартире в Петрозаводске

Женщина родила мальчика в квартире в Петрозаводске. Стремительные роды приняла бригада медиков.

Вызов поступил в 9:00, в 9:20 бригада медиков выехала на вызов, через шесть минут они были на месте, а в 9:40 мальчик появился на свет в квартире. Ребенка назвали Максимом. Об этом рассказали в республиканской больнице скорой помощи.

«Скорая» доставила маму с новорожденным сыном в Перинатальный центр. // фото из сообщества республиканской больницы скорой помощи